Il Circo M. Orfei porta a Bari artisti internazionali, animali e orchestra dal vivo

BARI - Da giovedì 18 dicembre a domenica 25 gennaio il Circo M. Orfei sarà a Bari, in via Napoli nei pressi della pineta San Francesco, proponendo uno spettacolo di circa due ore che riunisce animali di terra e di acqua, artisti internazionali, corpo di ballo e un’orchestra dal vivo.Sotto il caratteristico tendone giallo e blu, cavalli, elefanti e pappagalli, insieme a foche e leoni marini, impegnati in una vasca da 100.000 litri d’acqua, daranno vita a straordinarie esibizioni guidati da domatori di fama mondiale. Tra questi ci saranno i componenti della famiglia Gartner, storica dinastia circense specializzata nei numeri con i pachidermi.Sarà presentata la “Ruota della morte” di Crazy Wilson, artista cileno pluripremiato che nel 2008 ha ottenuto il “Clown d’Argento” al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Wilson Dominguez ha conquistato il pubblico con numeri ad alto rischio e ha introdotto il salto mortale esterno sulla Ruota della morte, una novità assoluta in Europa, che proporrà anche a Bari.Oltre a questo, tra gli altri, si esibiranno Juri e Alexis, fratelli di 17 e 12 anni, considerati tra i giovani più promettenti della nuova generazione circense. Lo scorso ottobre hanno partecipato al Festival Internazionale del Circo Italiano di Latina, dove hanno vinto la medaglia d’oro grazie a un numero di cinghie aeree che ha ottenuto il riconoscimento “Latina d’Oro”, il massimo titolo del festival.Il clown Alecito porterà in pista momenti di comicità e fantasia, con uno stile vivace che richiama la tradizione circense ma con linguaggio contemporaneo.A supportare lo spettacolo ci sono un corpo di ballo argentino e l’Orfei band, orchestra brasiliana di otto elementi diretta dal maestro Clevio Petron. La formazione, composta da batteria, basso, tromba, trombone, due sax, chitarra e tastiera, accompagnerà dal vivo le esibizioni con grandi classici della musica.Tra i più importanti e celebri circhi italiani, M. Orfei, diretto da Darix Martini, presenta per il periodo natalizio una produzione di alto profilo. La struttura, riscaldata e confortevole, ospita una grande arena pensata per accogliere il pubblico e le sensazionali esibizioni, affiancata da una hall con punto ristoro per rendere l’esperienza completa e piacevole.Gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni alle 17.30 e alle 21 nei giorni feriali; alle 16.30 e alle 19.30 nei festivi. Chiusure: il 24 e il 31 dicembre,12,13,19 e 20 gennaio.: 3293419316