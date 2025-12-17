Puglia, aumenta il numero di incidenti stradali: 241 morti e oltre 17mila feriti nel 2024

BARI - In Puglia, nel 2024, si sono verificati, causando la morte die il ferimento di. A diffondere i dati è l’Istat, che evidenzia un incremento significativo rispetto al 2023, superiore alla media nazionale: +12% per gli incidenti, +14% per i feriti e +3,9% per le vittime, a fronte di un lieve calo registrato a livello nazionale (-0,3%).

La maggior parte degli incidenti, 7.829 (il 71%), è avvenuta sulle strade urbane, provocando 53 morti e 11.394 feriti. L’incremento maggiore rispetto all’anno precedente si registra sulle autostrade (+32,8%), seguite dalle strade urbane (+12,2%).

Analizzando la distribuzione stagionale, nel periodo gennaio-aprile si sono registrati 3.236 incidenti (29,3% del totale), mentre tra maggio e settembre, coincidente con il periodo di maggiore mobilità per vacanze, ne sono stati rilevati 5.184 (47% del totale), con 8.006 feriti (47,1%) e 108 decessi (44,8%).

I dati confermano come la sicurezza stradale rimanga una delle principali sfide in Puglia, con un aumento degli incidenti e delle vittime che richiede interventi mirati e maggiori campagne di prevenzione e controllo.