Il Coni consegna alla Pallamano Conversano la Stella d’Oro durante la cerimonia regionale



Si è svolta venerdì 5 dicembre, presso il Teatro "Sebastiano Arturo Luciani" di Acquaviva delle Fonti, la cerimonia regionale di consegna delle Benemerenze Sportive del CONI, un appuntamento che celebra le società, i dirigenti e i tecnici pugliesi che si sono distinti per il loro contributo alla crescita dello sport nazionale.





In un contesto ricco di storia e simboli – impreziosito dall’esposizione della fiaccola olimpica originale dei Giochi di Londra 1948, mentre l’Italia si prepara ad accogliere la torcia di Milano Cortina 2026 – il CONI ha attribuito stelle e palme d’oro, d’argento e di bronzo alle realtà più longeve e meritevoli del panorama pugliese.





Tra i riconoscimenti più prestigiosi, spicca la Stella d’Oro al Merito Sportivo conferita all’Accademia Pallamano Conversano, un premio che sancisce oltre mezzo secolo di attività e successi per una delle società leader della pallamano italiana. A ritirare l’onorificenza sono stati il presidente Giuseppe Roscino e il dirigente Franco Longobardi, in rappresentanza del club.





"Premiamo i dirigenti e i tecnici che si sono impegnati negli ultimi vent’anni, trent’anni e cinquant’anni per ricevere la benemerenza CONI. Loro sono educatori, prima di tutto, ma anche formatori. Abbiamo società di vertice nella pallavolo, nella pallacanestro. Oggi premiamo la Pallamano Conversano, una delle due società leader del panorama nazionale" ha dichiarato il Presidente CONI Puglia, Angelo Giliberto.





Grande emozione per il presidente del Conversano, Giuseppe Roscino, che ha commentato così la consegna della Stella d’Oro: "È un’onorificenza molto prestigiosa, soprattutto perché viene dopo 52 anni di storia". Sull’attuale stato dello sport e le sfide future, Roscino ha aggiunto: "Si può fare tanto, lavorare molto, soprattutto nelle scuole e soprattutto con gli impianti".





Un riconoscimento alla storia, al presente e al futuro





La Stella d’Oro rappresenta una tappa fondamentale nella storia della Pallamano Conversano: un premio che celebra il lavoro di generazioni di atleti, tecnici, dirigenti e appassionati che dal 1973 portano in alto i colori biancoverdi in Italia e in Europa.

Un riconoscimento che testimonia il ruolo della società non solo nello sport agonistico, ma anche nella formazione dei giovani e nello sviluppo della cultura sportiva del territorio.