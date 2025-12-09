Lucera, donna di 32 anni trovata senza vita in casa: disposta l’autopsia

LUCERA - Una donna nigeriana di 32 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di Lucera, nel Foggiano. A ritrovare il corpo è stato il marito, suo connazionale, rientrato a casa dopo alcune ore: l’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti la polizia, il medico legale e il pubblico ministero di turno. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La donna, secondo quanto emerso dalle prime verifiche, è stata trovata riversa in bagno con alcuni tagli superficiali. Le ferite, però, non sarebbero compatibili con la causa della morte e sarà l’esame autoptico a stabilirne la natura e l’epoca.

La coppia, che ha quattro figli piccoli, risulta ben integrata nella comunità locale. Il marito è descritto come una persona molto dedita al lavoro e, secondo quanto riferito, non vi sarebbero precedenti episodi di violenza domestica.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.