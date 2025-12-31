La Fiamma Olimpica accende il Salento: tappa a Brindisi dopo Ostuni e Cisternino

BRINDISI - Laha raggiunto oggi, dopo aver attraversato con entusiasmo, regalando al Salento una giornata all’insegna dello sport, della pace e della condivisione. Un passaggio carico di significato che ha trasformato le strade delle città coinvolte in un grande palcoscenico di partecipazione collettiva.

Famiglie, giovani, appassionati di sport e semplici cittadini hanno accolto la Fiamma con applausi, sorrisi e grande coinvolgimento, testimoniando il forte legame del territorio con i valori olimpici. Il percorso dei tedofori è stato accompagnato da un clima di festa, capace di unire generazioni diverse attorno ai principi di lealtà, inclusione e spirito di comunità.

A raccontare i momenti più intensi del passaggio della Fiamma è l’obiettivo del fotografo Ezio Cairoli, che ha immortalato l’entusiasmo e l’orgoglio delle comunità locali. Le immagini restituiscono l’emozione di un evento simbolico, capace di lasciare un segno profondo e di rafforzare il senso di appartenenza al grande cammino verso i Giochi Olimpici.

La gallery fotografica offre uno sguardo autentico su una giornata speciale, documentando volti, gesti e atmosfere che raccontano il cuore sportivo del Salento. Tutti gli scatti sono disponibili per rivivere l’emozione di questo straordinario evento che ha celebrato lo sport come linguaggio universale di unione e speranza.

ph_Ezio Cairoli



