La Fiamma Olimpica approda in Salento: emozione e partecipazione a Nardò e a Gallipoli

NARDO' - GALLIPOLI – Dopo aver attraversato questa mattina Bari e Taranto, la Fiamma Olimpica è finalmente arrivata in Salento, accolta con entusiasmo e gioia dai cittadini della città ionica. L’evento, simbolo di pace, sport e condivisione, ha trasformato le strade di Nardò e di Gallipoli in un vero e proprio palcoscenico di partecipazione collettiva.

Famiglie, giovani e sportivi hanno seguito con applausi e sorrisi il passaggio della Fiaccola, celebrando i valori universali dello sport e il senso di comunità. La tappa salentina ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra sport, cultura e territorio.

L’obiettivo fotografico di Ezio Cairoli ha immortalato i momenti più significativi dell’evento, catturando l’entusiasmo dei partecipanti e l’orgoglio collettivo per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Nardò e a Gallipoli. Le immagini testimoniano l’energia e l’emozione che hanno attraversato la Puglia, rendendo tangibile il messaggio di unione e condivisione che accompagna i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Con l’arrivo della Fiamma in Salento, la Puglia conferma ancora una volta il suo ruolo da protagonista nella lunga staffetta che porta lo spirito olimpico in tutta Italia, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un percorso di entusiasmo e partecipazione.



