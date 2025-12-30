Bari, il sindaco Leccese traccia il bilancio 2025: “Il 2026 sarà l’anno dei cantieri completati e dei servizi più efficienti”

BARI – “La comunità non cresce a suon di ordinanze, ma con rispetto ed educazione”. Con queste parole il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha aperto il bilancio del 2025 durante lo scambio di auguri a Palazzo di Città, evidenziando le sfide affrontate nell’anno appena concluso.

“Il 2025 è stato impegnativo anche perché abbiamo dovuto affrontare nuove emergenze, in particolare i tanti disagi legati all’apertura dei cantieri”, ha aggiunto Leccese, sottolineando l’impatto delle opere pubbliche sul tessuto urbano e sulla vita quotidiana dei cittadini.

Guardando al futuro, il primo cittadino ha annunciato che il 2026 sarà un anno di soddisfazioni: “Tutto ciò che abbiamo programmato e cantierizzato sarà completato, cambiando il volto della città, rendendola più moderna, più europea e garantendo servizi più efficaci ed efficienti, soprattutto nel trasporto pubblico”.

Leccese ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale a livello regionale, con l’elezione di Antonio Decaro a presidente della Regione: “Si apre una stagione nuova per i sindaci. Decaro porterà con sé l’esperienza di sindaco di una grande città e di presidente dell’Anci, diventando un punto di riferimento per tutte le amministrazioni comunali. Bari dovrà riprogrammare una serie di interventi anche alla luce dei fondi comunitari. Ci aspettiamo che la nuova organizzazione regionale si concretizzi rapidamente, così da iniziare a programmare il futuro insieme”.

Un messaggio chiaro di continuità e ambizione: tra cantieri, innovazioni e servizi più efficienti, il 2026 si prospetta come un anno di rilancio e trasformazione per Bari.