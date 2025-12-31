La Fiamma Olimpica illumina Bari: sport, festa e partecipazione collettiva

BARI – Dopo aver attraversato Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello e, in precedenza, Brindisi, Ostuni e Cisternino, la Fiamma Olimpica ha fatto oggi tappa nel capoluogo pugliese, regalando alla regione una giornata all’insegna dello sport, della pace e della condivisione.

Le strade di Bari si sono trasformate in un grande palcoscenico di partecipazione collettiva. Famiglie, giovani, appassionati di sport e cittadini di ogni età hanno accolto la Fiamma con applausi, sorrisi e grande entusiasmo, dimostrando il forte legame del territorio con i valori olimpici. Il passaggio dei tedofori ha creato un’atmosfera festosa e inclusiva, capace di unire generazioni diverse attorno ai principi di lealtà e spirito di comunità.

A documentare i momenti più intensi dell’evento ci ha pensato il fotografo Ezio Cairoli, che ha catturato l’emozione e l’orgoglio dei partecipanti. Le sue immagini restituiscono la magia di un evento simbolico, capace di lasciare un segno profondo e di rafforzare il senso di appartenenza al grande cammino verso i Giochi Olimpici.

La gallery fotografica offre uno sguardo autentico sulla giornata, immortalando volti, gesti e atmosfere che celebrano lo sport come linguaggio universale di unione, speranza e partecipazione collettiva. Tutti gli scatti sono disponibili per rivivere l’emozione di questa straordinaria festa olimpica nel cuore della Puglia.

ph. Ezio Cairoli