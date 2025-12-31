Taranto, auto si ribalta dopo uno scontro: ferita una giovane coppia, paura per una donna incinta

TARANTO – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, all’incrocio tra via Capozzi e via Venezia, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. A seguito della collisione, una delle auto si è ribaltata sulla carreggiata.

A bordo del veicolo capovolto viaggiava una giovane coppia. La donna, in stato di gravidanza, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata per accertamenti, in via precauzionale. Le sue condizioni, così come quelle del compagno, non sarebbero gravi, ma sono in corso le verifiche mediche del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e la Polizia Locale di Taranto – sezione Infortunistica – incaricata dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Durante le operazioni di soccorso e i controlli, la circolazione nella zona ha subito rallentamenti. Le cause dello scontro sono ora al vaglio degli agenti.