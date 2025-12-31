La Fiamma Olimpica illumina Monopoli e Alberobello: il Salento celebra sport e condivisione

MONOPOLI - ALBEROBELLO - Oggi la Fiamma Olimpica ha fatto tappa nei comuni del barese di Monopoli e Alberobello, dopo aver attraversato con entusiasmo Brindisi, Ostuni e Cisternino, regalando alla Puglia una giornata all’insegna dello sport, della pace e della condivisione.

Le strade delle città coinvolte si sono trasformate in un grande palcoscenico di partecipazione collettiva: famiglie, giovani, appassionati di sport e cittadini di ogni età hanno accolto la Fiamma con applausi, sorrisi e grande entusiasmo, testimoniando il forte legame del territorio con i valori olimpici. Il percorso dei tedofori è stato accompagnato da un clima di festa, capace di unire generazioni diverse attorno ai principi di lealtà, inclusione e spirito di comunità.

A raccontare i momenti più intensi del passaggio della Fiamma ci ha pensato l’obiettivo del fotografo Ezio Cairoli, che ha catturato l’emozione e l’orgoglio delle comunità locali. Le immagini restituiscono la magia di un evento simbolico, capace di lasciare un segno profondo e di rafforzare il senso di appartenenza al grande cammino verso i Giochi Olimpici.

La gallery fotografica offre uno sguardo autentico su una giornata speciale, documentando volti, gesti e atmosfere che celebrano lo sport come linguaggio universale di unione, speranza e partecipazione collettiva. Tutti gli scatti sono disponibili per rivivere l’emozione di questa straordinaria festa olimpica nel cuore della Puglia.

ph_Ezio Cairoli