La Giunta comunale di Trinitapoli destina i fondi natalizi alla sicurezza urbana
Nella seduta del 23 dicembre 2025, la Giunta comunale di Trinitapoli ha deliberato di destinare le risorse originariamente previste per le manifestazioni ed eventi natalizi — ai sensi del bando di cui all’art. 50, lettera b, del regolamento comunale — a interventi in materia di sicurezza urbana, ritenendo prioritario tutelare la comunità e il territorio.
Le somme confluiranno nell’avanzo di amministrazione 2025 e saranno successivamente applicate al bilancio 2026 mediante l’istituzione di uno specifico capitolo dedicato alla sicurezza urbana. Un indirizzo politico chiaro che privilegia prevenzione, controllo e interventi strutturali a beneficio dell’intera collettività.
Nella stessa seduta, la Giunta comunale ha inoltre approvato un intervento di rilevante importanza per la viabilità cittadina: la ricostruzione del manto stradale del tratto che va dal sagrato della Madonna di Loreto fino al Penny Market. L’opera comprenderà anche la nuova segnaletica orizzontale e verticale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, migliore scorrimento del traffico e un significativo miglioramento del decoro urbano.
Con queste decisioni, l’Amministrazione comunale conferma una linea chiara: investire sulla sicurezza, sulla qualità degli spazi pubblici e sulla tutela dei cittadini, con scelte concrete e lungimiranti per il bene della Città.
