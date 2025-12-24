Serie A: Alex Sala pronto a partire titolare nel Lecce contro il Como
FRANCESCO LOIACONO – Il centrocampista spagnolo Alex Sala potrebbe essere titolare sabato 27 dicembre alle 15, nella sfida tra Lecce e Como al “Via del Mare”, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.
Finora Sala ha collezionato quattro presenze in questo torneo: contro Atalanta al “Gewiss Stadium”, Cagliari al “Via del Mare”, Udinese al “Blu Energy Stadium” e Cremonese allo “Zini”. La sua esperienza internazionale include esperienze con Cordoba, Girona, Sabadell, Barcellona B, Girona B, Barcellona Under 19, Hospitalet Under 19, EF Gava e le squadre giovanili del Cornella.
Il centrocampista spagnolo potrebbe giocare un ruolo chiave nel reparto mediano dei salentini, supportando l’obiettivo della squadra: conquistare la salvezza in Serie A.