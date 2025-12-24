Serie A: Alex Sala pronto a partire titolare nel Lecce contro il Como

Il centrocampista spagnolopotrebbe essere titolare sabato 27 dicembre alle 15, nella sfida traal “Via del Mare”, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Finora Sala ha collezionato quattro presenze in questo torneo: contro Atalanta al “Gewiss Stadium”, Cagliari al “Via del Mare”, Udinese al “Blu Energy Stadium” e Cremonese allo “Zini”. La sua esperienza internazionale include esperienze con Cordoba, Girona, Sabadell, Barcellona B, Girona B, Barcellona Under 19, Hospitalet Under 19, EF Gava e le squadre giovanili del Cornella.

Il centrocampista spagnolo potrebbe giocare un ruolo chiave nel reparto mediano dei salentini, supportando l’obiettivo della squadra: conquistare la salvezza in Serie A.