Lecce celebra la Giornata Internazionale del Volontariato: nasce GenV, premi alle eccellenze sociali e una città che diventa laboratorio civile



LECCE - Lecce si prepara a vivere una Giornata Internazionale del Volontariato capace di superare la ritualità delle celebrazioni ufficiali. Il 5 dicembre, all’Hotel Tiziano, la città apre le porte a GenV – Generazione Volontariato, un appuntamento promosso dal CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS insieme a Tria Corda ODV, Fondazione di Comunità del Salento, e VOLERETE – Network Sociale Pro-Giovani, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Una giornata che parla soprattutto ai giovani, chiamati non a osservare, ma a partecipare e raccontare la propria visione attraverso gli hashtag #GenerazioneVolontariato e #GenV. - Lecce si prepara a vivere una Giornata Internazionale del Volontariato capace di superare la ritualità delle celebrazioni ufficiali. Il 5 dicembre, all’Hotel Tiziano, la città apre le porte a GenV – Generazione Volontariato, un appuntamento promosso dal CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS insieme a Tria Corda ODV, Fondazione di Comunità del Salento, e VOLERETE – Network Sociale Pro-Giovani, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Una giornata che parla soprattutto ai giovani, chiamati non a osservare, ma a partecipare e raccontare la propria visione attraverso gli hashtag #GenerazioneVolontariato e #GenV.





La città, abituata a riflettere sul proprio destino tra partenze, ritorni e desiderio di restare, diventa per un giorno un luogo di incontro tra generazioni. Sul palco salgono due voci che nel Salento rappresentano forme diverse e complementari di impegno: Nandu Popu, frontman dei Sud Sound System, da sempre in prima linea sui temi ambientali e sociali, e Mirko Cazzato, fondatore di Mabasta, progetto nato tra i banchi di scuola e divenuto un esempio nazionale nella lotta al bullismo.





Attorno a loro si compone il cuore della mattinata: la premiazione delle realtà che negli ultimi anni hanno innovato, sostenuto e ispirato il volontariato salentino.





Per la categoria Ambiente e Cultura viene riconosciuto il lavoro di Eleusi APS, giovane associazione che unisce tutela del territorio e musica colta, valorizzando il Capo di Leuca anche attraverso il suo Festival Cameristico.





Il premio Diritti Civili va a YouthMED APS, impegnata nei percorsi di cooperazione internazionale e interculturale con i giovani dell’area euro-mediterranea, in continuità con la storia dell’associazione Popoli e Culture ODV.





Il riconoscimento per l’ambito Socio-Sanitario viene attribuito a Michela l’Angelo Farfalla ODV, realtà nata per sostenere i reparti pediatrici e informare sulla Sindrome Emolitico Uremica, trasformando un lutto familiare in un impegno collettivo.





La Menzione Speciale è dedicata a Maria Giovanna Majo, presidente di Popoli e Culture ODV, per una vita intera spesa accanto a chi arriva da lontano e chiede accoglienza autentica.





«Condividere significa costruire legami», ricorda Luigi Conte, presidente del CSV Brindisi Lecce. «Il volontariato è un invito quotidiano a camminare insieme verso la comunità che vogliamo diventare».





L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’avviso ACA – Consiglio Regionale Aperto, è stata patrocinata da: Prefettura di Lecce, Provincia di Lecce – Salento d’Amare, Città di Lecce, Confindustria, Confcommercio, Conservatorio T. Schipa. Con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Enegan – EnergyPartner.





La giornata si chiude con un momento artistico che amplifica il senso della festa: alle 18.00, al Convitto Palmieri, il concerto Esperienza Condivisa dell’Orchestra Giovanile SMA, a cura di Opera Prima Arnesano, trasformerà la musica, l’arte, in un gesto collettivo, un modo per restituire alla città la domanda che ha attraversato l’intera mattinata: cosa significa essere comunità?





L’iniziativa realizzata nell’ambito dell’avviso ACA – Consiglio Regionale Aperto, è stata patrocinata da: Provincia di Lecce – Salento d’Amare, Città di Lecce, Il Polo biblio-museale di Lecce. Con il sostegno di Coop alleanza 3.0





Lecce, in questa Giornata Internazionale del Volontariato, offre una risposta semplice e radicale: partecipare, condividere, crescere insieme. Il resto del programma e gli aggiornamenti sono disponibili su www.csvbrindislecce.it





PROGRAMMA SINTETICO





5 DICEMBRE – GENV, GENERAZIONE VOLONTARIATO

Hotel Tiziano – Lecce

Ore 10.00 – Accoglienza partecipanti

Ore 10.15 – Apertura della Giornata del Volontariato Salentino

Ore 10.30 – Presentazione degli hashtag ufficiali #GenerazioneVolontariato e #GenV e delle categorie dei premi

Ore 10.35 – Intervento del testimonial Nandu Popu (Sud Sound System)

Ore 10.45 – Premiazione categoria Ambiente/Cultura: ELEUSI APS

Ore 11.00 – Intervento del testimonial Mirko Cazzato (Mabasta)

Ore 11.15 – Premiazione categoria Diritti Civili: YouthMED APS

Ore 11.30 – Premiazione categoria Socio-Sanitaria: Michela l’Angelo Farfalla ODV

Ore 11.45 – Menzione Speciale: Maria Giovanna Majo (Popoli e Culture ODV)

Ore 12.00 – Saluti finali e prospettive

Ore 12.15 – Chiusura lavori

Ore 18.00 – CONVITTO PALMIERI, LECCE

Concerto "Esperienza Condivisa" dell’Orchestra Giovanile SMA (Opera Prima Arnesano)