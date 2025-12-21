Lecce, il ciclismo salentino rivive nella mostra 'Ritorno in Pista!'



L’evento, curato da Giuseppe Dell’Atti, ripercorre la storia dei ciclisti del Salento. Lunedì 22 dicembre, ore 18.30 Fabbrica delle Parole - Convitto Palmieri, Lecce





LECCE – Lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 18:30, la Fabbrica delle Parole (Ex Convitto Palmieri) di Lecce aprirà i battenti su "Ritorno in Pista!", un evento straordinario curato da Giuseppe Dell’Atti che promette di riaccendere i motori di quella parte di memoria collettiva dello sport salentino. Non si tratta solo di una mostra, ma è un vero e proprio viaggio nel cuore pulsante della storia sportiva del Salento.





Dalle strade polverose alle piste mozzafiato, l’esposizione celebra i pionieri del ciclismo in Terra d’Otranto. Un’occasione unica per riscoprire le gesta di campioni che hanno sfidato i limiti della velocità e della resistenza, come il leggendario Manfredi Pasca, il "ciclone leccese", e Nino Pranzo, indomito protagonista del velodromo "Achille Starace". La mostra non si limita a esporre cimeli rari e foto inedite, ma racconta. Un’appendice speciale sarà dedicata al ricordo del ciclista Manfredi Pasca attraverso fotografie inedite provenienti dall’archivio dello Studio Quarta di Monteroni di Lecce.





Ad aprire l'inaugurazione della mostra, i saluti istituzionali di Luigi De Luca, Direttore del Museo Sigismondo Castromediano, Mauro Marino, del Fondo Verri, e Giuseppe Dell’Atti, curatore dell’esposizione.





La serata entrerà nel vivo alle 19 con "Dalla Strada alla Pista", nel quale Gianluca Pasca ricorderà il ciclista leccese Manfredi Pasca, Raffaele Polo, giornalista e scrittore, esporrà sulla leggenda di Manfredi Pasca, con le conclusioni dell’editore Stefano Donno su editoria e sport.





A seguire la proiezione in anteprima del cortometraggio "Vai Pasca!", diretto da Giuseppe Dell’Atti, e le letture delle poesie di Raffaele Pagliarulo interpretate dall’attore e poeta Simone Franco.





Nella seconda parte dell’incontro, in programma l’intervento di Giovanni Pranzo, con il ricordo del leccese Nino Pranzo e del campo polisportivo "Achille Starace" di Lecce, di Vittorio De Vitis, Società di Storia Patria per la Puglia - sezione di Lecce, con un focus sulla storica fabbrica di biciclette di Amedeo Forcignanò, l'uomo che trasformava il metallo in sogni da competizione nella Lecce degli anni '50, e di Marcello Quarta, fotografo, che presenterà il reportage fotografico dei campionati mondiali di ciclismo su strada e su pista del 1976.





L’evento, supportato dal Polo Bibliomuseale Bernardini, Museo Castromediano e Fondo Verri, è un invito a tutti gli appassionati di sport, storia e cultura locale a riscoprire un'identità sportiva fiera e mai dimenticata.



