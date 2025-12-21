Inseguimento sulla tangenziale di Bari, auto in fuga si schianta a Bitritto: arrestato con 10 chili di droga

BARI – Inseguimento ad alta velocità nella serata di sabato sulla tangenziale di Bari, dopo che il conducente di un’auto non si è fermato all’alt imposto dalla Polizia Locale nel quartiere Japigia.

La fuga si è protratta per diversi chilometri, coinvolgendo anche il territorio dell’hinterland barese, fino a concludersi a Bitritto, dove il veicolo è finito contro un muretto di cemento. Nell’impatto non si sono registrati feriti tra il conducente e gli eventuali passeggeri, ma soltanto danni all’autovettura.

Dopo lo schianto, gli agenti della Polizia Locale hanno bloccato l’uomo per procedere all’identificazione. Durante i controlli all’interno dell’auto sono stati rinvenuti circa 10 chili di sostanza stupefacente. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri, intervenuti sul posto, con l’accusa di detenzione e trasporto di droga.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza dello stupefacente e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.