Taranto, tragico incidente tra scooter e suv: muore il 40enne Davide Adamo

TARANTO – Tragico incidente stradale a Taranto, dove ha perso la vita Davide Adamo, 40 anni, in seguito a uno scontro tra uno scooter e un suv. L’uomo era in sella alla moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un fuoristrada.

L’incidente è avvenuto in via Capodoglio, nella zona di San Vito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto potrebbe essere stato provocato da un sorpasso azzardato.

A seguito dell’incidente, Viale Ionio è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.

Il drammatico episodio arriva a soli due giorni da un’altra tragedia sulle strade del Tarantino: un giovane allievo ufficiale della Marina Militare ha perso la vita in un incidente in moto sulla Roccaforzata–San Giorgio Jonico.