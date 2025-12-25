Lecce, incendio distrugge due furgoni in via Pitagora: nessun ferito

LECCE – Paura questa mattina alle prime luci del giorno in via Pitagora, dove intorno alle 6:25 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce è intervenuta per domare un incendio che ha coinvolto due autofurgoni, entrambi Fiat Daily.

I mezzi sono stati completamente avvolti dalle fiamme, ma l’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando il rischio di propagazione e garantendo la tutela della pubblica incolumità.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. Al momento non si registrano feriti.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, svegliati dal fumo e dall’odore acre sprigionato dall’incendio. Le autorità continueranno a indagare per stabilire le cause dell’evento.