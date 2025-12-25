“Natale in Strada” rinviato al 28 dicembre: musica e sport per la comunità

BARI - A causa delle avverse condizioni meteo, l’evento “Natale in Strada”, inizialmente previsto per martedì 23 dicembre 2025, è stato rinviato a domenica 28 dicembre 2025.L’appuntamento è alle ore 19.45, sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando, in via Sparano, per il Concerto di Natale dei Sounds Cool, diretto dal Maestro Fabio Calabrese. La serata sarà arricchita dalla partecipazione speciale di Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010.L’evento unisce musica e valori dello sport, grazie al sostegno del Consigliere Delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, e rappresenta un momento di aggregazione e condivisione per la comunità. Durante la serata, il pubblico potrà assistere anche a momenti di danza che apriranno e chiuderanno il concerto, celebrando movimento, partecipazione e spirito natalizio.Un’occasione speciale per vivere la magia del Natale attraverso note, sport e gioia collettiva, in un evento aperto a tutti i cittadini.