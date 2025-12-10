L'eredità musicale del Talent Voice foggiano: presentata l'8ª edizione di “Amore, Guerra e Pace”





FOGGIA – L’ottava edizione del progetto discografico “Amore, Guerra e Pace” è pronta a celebrare i talenti del 17° Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”. Il progetto raccoglie i brani registrati dai vincitori del Talent Voice – sezione canto moderno “Premio Gino Sannoner” 2025. I giovani artisti erano stati selezionati a maggio scorso dalla giuria presieduta da Fausto Leali.

La compilation è stata presentata ufficialmente questa mattina, nell’Aula consiliare del Comune dall’Assessora alla Cultura, Alice Amatore, da Gianni Cuciniello, presidente del Concorso Giordano, e da Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del progetto e del Concorso.

Erano presenti anche alcuni dei vincitori del contest, a cui è stata consegnata la copia di “Amore, Guerra e Pace” direttamente dall’Assessora, che ha portato i saluti della sindaca Maria Aida Episcopo, evidenziando l'importanza del progetto musicale.

Il progetto discografico è prodotto dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. È stato interamente realizzato nel capoluogo dauno e vede il supporto della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, del Teatro Umberto Giordano, del Premio 10 e lode, di Clab Studios, dello Studio Dodebi, e di altri sponsor.

“Con Amore, Guerra e Pace rinnoviamo un impegno che dura da otto anni: dare voce ai giovani e trasformare il loro talento in un patrimonio condiviso. Questa edizione conferma che la musica è il linguaggio più forte per unire comunità e generazioni”, ha dichiarato Lorenzo Ciuffreda che fin dalla fase di preselezione dei cantanti ha costruito un percorso musicale capace di valorizzare le singole voci.

“Il Concorso Giordano non è solo competizione, ma un percorso che diventa esperienza e crescita. Vedere i ragazzi protagonisti di un progetto discografico è la prova concreta che investire nella cultura significa costruire futuro”, ha evidenziato Gianni Cuciniello.

I talenti che hanno registrato i brani presso il Clab Studios del sound engineer Angelo de Cosimo hanno reinterpretato alcune delle pagine più belle della musica italiana dagli anni Ottanta ai Duemila. Tra i dodici interpreti che hanno dato voce alla compilation figurano: Giulia Fina (L'Isola che non c'è di Edoardo Bennato), Graziano Calculli (Ancora di Eduardo De Crescenzo), Martina Totaro (Joe Temerario di Ron), Sophia Renna (La Notte dei Pensieri di Michele Zarrillo), Rita Labroca (Sognare sognare di Gerardina Trovato), Sabrina Tenace (Come mai degli 883), Antonio Pio Ruggiero (Cambiare di Alex Baroni), Barbara Diglio (Salirò di Daniele Silvestri), Rita Ferrante (L'amore si odia di Noemi), Fiorella Fiorentino (Distratto di Francesca Michielin) e Francesco Mastroluca (Meraviglioso Amore Mio di Arisa).

Le registrazioni sono state accompagnate dalla Band Suoni del Sud diretta da Domenico de Biase e composta da Luca Sanguinetti (pianoforte), Sergio Picucci (basso elettrico), Luigi Pagliara (chitarre), Antonio Cicoria (batteria) e Michele Tempesta (sax).