Lite nella villa comunale di Mesagne: giovane ferito al collo, è grave

Attimi di paura nella serata di ieri a Mesagne, dove una violenta lite scoppiata all’interno della villa comunale ha portato al ferimento grave di un giovane. L’episodio si è verificato sotto gli occhi increduli di diverse famiglie con bambini presenti nell’area verde.

Secondo le prime ricostruzioni, durante il litigio il giovane — uno straniero residente nel Brindisino — sarebbe stato colpito al collo con un oggetto tagliente, forse un coltello o alcuni cocci di vetro. Immediati i soccorsi: il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove si trova attualmente ricoverato.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Polizia e carabinieri hanno avviato le indagini e stanno ascoltando i testimoni presenti al momento dell’aggressione, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

La comunità locale, scossa dall’accaduto, attende aggiornamenti sulle condizioni del giovane e sugli sviluppi dell’inchiesta.