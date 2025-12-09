Gaspar del Lecce diffidato

- Il difensore angolano Kialonda Gaspar del Lecce è diffidato. È stato già ammonito 4 volte in questo campionato di Serie A. Gaspar dovrà evitare un nuovo cartellino giallo venerdì 12 dicembre nella partita che il Lecce giocherà alle 20:45 contro il Pisa al “Via del Mare” nella quindicesima giornata di andata, perché altrimenti sarà squalificato.

Gaspar, in questo torneo, ha disputato 14 partite nel Lecce. Nella sua carriera ha giocato nell’Estrela Amadora e nel Sagrada. Inoltre è stato titolare in 42 partite e ha realizzato una rete con l’Angola.Gaspar sicuramente giocherà dall’inizio nel Lecce anche contro il Pisa al “Via del Mare” e sarà pronto a dare il suo importante contributo in difesa nei salentini. L’obiettivo dei pugliesi in questo campionato sarà cercare di ottenere a maggio del 2026 la salvezza.