Magico Natale – Bitonto 2025: presentato il calendario degli eventi dal 8 dicembre al 6 gennaio

– Parte ufficialmente l’8 dicembre il programma di, presentato questa mattina in conferenza stampa dal sindacoinsieme alla giunta comunale. Un cartellone ricchissimo, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e adulti, con iniziative diffuse non solo nel centro cittadino ma anche nelle frazioni di

L’apertura delle festività sarà affidata all’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, all’accensione del grande albero di piazza Cavour, a un concerto gospel e allo spettacolo comico di Renato Ciardo. Una giornata inaugurale pensata per immergere subito la città nell’atmosfera natalizia.

Tra tradizione e novità: un Natale diffuso

Il calendario, frutto della collaborazione con numerose associazioni culturali e di volontariato del territorio, propone degustazioni, mercatini artigianali, musica live, spettacoli teatrali all’aperto, dj set ed esibizioni di danza. Grande attenzione è riservata anche al sociale, con iniziative dedicate ai più fragili e momenti di solidarietà.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano i falò di Santa Lucia, il 13 dicembre a Bitonto e Mariotto, e il tradizionale presepe vivente di Palombaio, visitabile dal 20 dicembre.

Spettacoli, concerti e cinema all’aperto

Il cartellone comprende una serie di eventi musicali di rilievo, come “Natale sotto le stelle” con la Grande Orchestra Italiana, il concerto gospel degli Ananke Gospel Choir (20 dicembre) e il Concerto a lume di candela (30 dicembre).

Per gli amanti del teatro, imperdibile lo spettacolo “Pinocchio” in piazza Cavour, in programma il 26 dicembre.

Novità assoluta dell’edizione 2025 sono le proiezioni di film per bambini in piazza Cavour, pensate per arricchire l’offerta dedicata alle famiglie.

Eventi per famiglie, tradizioni e solidarietà

Oltre al Villaggio di Babbo Natale, i più piccoli potranno divertirsi con la Casetta degli Elfi, letture animate e numerosi laboratori.

Per chi desidera scoprire o riscoprire la città, sono previste visite guidate tematiche, dedicate in particolare ai luoghi di San Nicola e agli altari storici.

Non mancano momenti di solidarietà, come il Festival Avis dell’11 dicembre e il Natale Solidale con la consegna dei doni per i bambini della comunità “Casa Jacopa” il 22 dicembre.

La chiusura: l’Epifania tra tradizione e festa

Il calendario si concluderà il 6 gennaio con la suggestiva Rievocazione dei Re Magi a Palombaio e con gli eventi per bambini della rassegna “Arriva la Befana”.

Tutte le iniziative sono completamente gratuite. Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali: sito www.bitontoeventi.it, pagina Facebook e profilo Instagram Bitontoeventi.

Le dichiarazioni

«Anche quest’anno Bitonto offre un cartellone di grande qualità – ha dichiarato il sindaco Ricci – con iniziative che coinvolgono l’intera comunità, comprese le frazioni. Nulla è stato lasciato al caso: il nostro obiettivo è vivere il Natale con autentico spirito di condivisione e partecipazione, valorizzando il territorio e sostenendo chi è più fragile».

Sulla stessa linea l’assessora all’Organizzazione Eventi Dalila Cariello:

«Il nostro vuole essere un Natale per tutti. Ringrazio associazioni, scuole, commercianti e imprenditori che hanno contribuito alla realizzazione di questo ricco calendario. La collaborazione della comunità è la vera forza della nostra città».