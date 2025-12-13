Modugno, autista salva la vita grazie ai Vigili del Fuoco: visita a sorpresa per ringraziarli

MODUGNO - Ieri ihanno ricevuto una visita speciale: l’autista che due giorni fa è statoa seguito di un incidente lungo la statale 16 in zona Modugno.

Sul luogo dello scontro erano intervenute due squadre specializzate in incidenti complessi, che hanno condotto un’operazione delicatissima riuscendo a liberare l’uomo senza che riportasse alcun danno.

Grato per il pronto intervento e la professionalità dimostrata, l’autista ha voluto ringraziare personalmente i caschi rossi, riconoscendo l’impegno e la competenza che gli hanno salvato la vita.