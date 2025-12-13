Fondazione Petruzzelli: “Carmen” di Bizet chiude la Stagione d’Opera e Balletto 2025

ph_Clarissa Lapolla

BARI - Lachiude in grande stile la Stagione d’Opera e Balletto 2025 con, nuova produzione già registrata

La regia dello spettacolo è firmata da Stephen Medcalf, con la direzione musicale di Jordi Bernàcer sul podio dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli. Le scene sono curate da Jamie Vartan, i costumi da Tom Rogers e Jamie Vartan, il disegno luci da Simon Corder, le coreografie da Lynne Hockney, e la videoart è a cura di Leandro Summo.

Il Maestro del Coro è Marco Medved, mentre il Coro di Voci Bianche Vox Juvenes è diretto da Emanuela Aymone. La regista collaboratrice è Daniela Zedda.

Le rappresentazioni si terranno al Teatro Petruzzelli il 17, 18 e 19 dicembre alle ore 20:30, il 20 e 27 dicembre alle ore 18:00, il 21 dicembre alle ore 18:00, il 23 dicembre alle ore 20:30 e il 26 dicembre alle ore 19:00.

ph_Clarissa Lapolla

Il cast vedrà alternarsi protagonisti di fama internazionale: Carmen sarà interpretata da Maria Kataeva (17, 19, 21, 27 dicembre) e Laura Verrecchia (18, 20, 23, 26 dicembre); Don José da Francesco Meli (17, 19, 21, 27 dicembre) e Joseph Dahdah (18, 20, 23, 26 dicembre); Escamillo da Adrian Sâmpetrean (17, 19, 21, 27 dicembre) e Byung-Gil Kim (18, 20, 23, 26 dicembre); Micaëla da Tetiana Miyus (17, 19, 21, 27 dicembre) e Sara Rossini (18, 20, 23, 26 dicembre).

Completano il cast Alberto Petricca (Moralès), Lorenzo Mazzucchelli (Zuniga), Irene Molinari (Mercédès), Sabrina Sanza (Frasquita), Domenico Colaianni (Dancairo), Christian Collia (Remendado), Tony Marzolla (Lilas Pastia), Grazia Berardi (Una venditrice), Antonio Muserra (Uno zingaro), Mariano Cipriani (Una guida) e Tommaso Nicolosi (Andrés).

La nuova produzione della Fondazione Petruzzelli promette scene spettacolari, grande qualità musicale e interpreti di alto livello, confermando il teatro barese come uno dei principali punti di riferimento per l’opera e la danza in Italia.