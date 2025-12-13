Serie B, 16ª giornata: Bari fermato sullo 0-0 dal Sud Tirol al “Druso”
Nel primo tempo le emozioni non sono mancate: all’8’ Martini del Sud Tirol va vicino al gol, mentre al 12’ Dickmann del Bari sfiora la rete. Al 18’ Pecorino del Sud Tirol, di testa, non riesce a concretizzare una buona occasione. La partita cambia al 24’ quando il Sud Tirol resta in dieci uomini: Tronchin viene espulso per un fallo su Pucino dopo l’intervento del Var. Al 30’ Gytkjaer del Bari non riesce a finalizzare una buona chance, seguito al 31’ da Zedadka del Sud Tirol che calcia alto di destro. Al 43’ Moncini del Bari sfiora il gol, mentre al 45’ Casiraghi del Sud Tirol manca di poco la rete.
Nella ripresa le occasioni continuano: al 17’ Casiraghi sbaglia da posizione favorevole, al 20’ Partipilo del Bari calcia alto da fuori area e al 27’ Pagano conclude fuori da 30 metri. Al 36’ Rao del Bari va vicinissimo al gol, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.
Con questo pareggio, il Bari mantiene la propria posizione in classifica, preparandosi ora alla prossima sfida: nella diciassettesima giornata di Serie B i biancorossi affronteranno il Catanzaro venerdì 19 dicembre alle 20:30 al “San Nicola”.