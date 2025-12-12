Modugno, il Prefetto nomina una Commissione d’indagine per verificare possibili infiltrazioni mafiose
BARI – Il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha nominato oggi una Commissione di indagine per accertare l’eventuale presenza di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi nel Comune di Modugno, ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
La Commissione è composta dal Viceprefetto Aggiunto Michelangelo Montanaro, dal Dirigente di Seconda Fascia Maurizio Alicandro e dal Maggiore dei Carabinieri Giovanna Bosso. Per lo svolgimento delle attività ispettive, la Commissione si avvarrà di un Nucleo di supporto formato da personale delle Forze di Polizia.
L’accesso ispettivo è iniziato nella giornata odierna e dovrà concludersi entro tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi una sola volta.
La nomina segue la delega conferita dal Ministro dell’Interno e rientra nelle procedure previste per garantire la trasparenza e la legalità nell’operato degli enti locali.
