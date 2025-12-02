Monopoli si illumina: nasce Illuminandia, il grande Parco Natalizio pugliese

MONOPOLI – La magia del Natale arriva in Puglia con, il grande Parco Natalizio di 15.000 metri quadrati che trasformerà la città in un laboratorio di luci, arte e spettacolo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Monopoli e realizzata dacon l’organizzazione di, unisce tradizione e innovazione, portando le tipiche luminarie pugliesi in una dimensione mai vista prima.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 5 dicembre, dalle 18 a mezzanotte, con l’accensione del maestoso albero di luminarie alto 22 metri in Piazza Vittorio Emanuele e del Parco delle Altalene delle Stelle, dodici altalene monumentali dedicate ai segni zodiacali, simbolo di unione tra generazioni e riflessione sui desideri per il nuovo anno.

Il programma della serata inaugurale prevede coreografie di danza, animazioni per bambini con elfi e trenini, la Parata dei Doni e spettacoli musicali con artisti come Sergio Sylvestre e il quintetto vocale dei SoulKeys. Non mancheranno momenti di sorpresa pensati per coinvolgere famiglie e visitatori di tutte le età.

Oltre alle luminarie, il parco ospiterà una pista di ghiaccio di 540 m², collegata a un tunnel luminoso, e un innovativo GoboMapping sul Porto, che trasformerà il lungomare in una scenografia luminosa unica.

La programmazione prosegue fino a febbraio con un ricco calendario di eventi: concerti, dj set, spettacoli teatrali, presepi artigianali, mercatini natalizi e rievocazioni storiche, tra cui l’approdo dell’icona della Madonna della Madia e la venuta dei Magi. Gli appuntamenti includono momenti di musica classica, jazz, gospel e elettronica, pensati per intercettare pubblici diversi e rendere l’esperienza inclusiva.

Come dichiarato dal sindaco Angelo Annese, “non accendiamo solo l’albero, ma un intero parco. La luce diventa arte, e l’arte diventa comunità”. Un concetto ribadito anche da Massimo Faniuolo: “Da oltre 150 anni trasformiamo un sapere antico in un linguaggio contemporaneo, capace di emozionare e unire le persone”.

Illuminandia si conferma così un evento di riferimento per il Natale in Puglia, capace di unire tradizione, cultura e divertimento, offrendo un’esperienza immersiva per grandi e piccini e valorizzando il territorio, le associazioni locali e le attività commerciali.

Informazioni pratiche: