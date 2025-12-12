Multiservizi SpA, raccolta separata del vetro chiaro e scuro a Castellana Grotte: il nuovo sistema fa scuola
Circa il 25% di vetro chiaro raccolto in media ogni mese a partire da febbraio
Castellana Grotte si conferma esempio virtuoso nella gestione sostenibile dei rifiuti. A pochi mesi dall’avvio della raccolta differenziata porta a porta del vetro chiaro e scuro per le utenze domestiche del centro abitato, introdotta da Multiservizi SpA lo scorso febbraio 2025, il nuovo sistema registra risultati molto positivi, tanto da essere già preso a modello da altri comuni italiani interessati a implementare analoghi progetti di separazione del vetro per colore.
Dall’analisi dei conferimenti mensili emergono dati incoraggianti e una progressiva adesione da parte dei cittadini. Nel mese di febbraio la raccolta ha registrato il 19,82% di vetro chiaro e l’80,62% di vetro scuro; a marzo il rapporto è stimato rispettivamente al 26,18% e 73,82%; ad aprile 23,48% e 76,52%; a maggio 31,30% e 68,70%; a luglio 20,18% e 79,82%; ad agosto 24,93% e 75,07%; a settembre 26,90% e 73,10%; a novembre 24,85% e 75,15%. I dati di giugno e ottobre sono attualmente in via di definizione, ma la media complessiva per il 2025 si attesta comunque intorno al 25% di vetro chiaro e al 75% di vetro scuro.
Sebbene la percentuale di vetro chiaro raccolto sia ancora inferiore rispetto al vetro scuro, il risultato va interpretato in modo estremamente positivo. L’introduzione di un nuovo sistema di raccolta comporta infatti un naturale processo di adeguamento da parte dei cittadini, che richiede tempo e continuità nella sensibilizzazione, anche considerando che non tutte le utenze sono per il momento coinvolte nel servizio, che sarà gradualmente incrementato.
Un altro segnale estremamente positivo riguarda la partecipazione dei cittadini: il 70% degli aventi diritto ha ad oggi ritirato il mastello bianco dedicato al vetro chiaro, aderendo pienamente al nuovo sistema di raccolta. Si tratta di un risultato che testimonia l’attenzione e la sensibilità ambientale della comunità, così come la fiducia riposta in un modello che mira a migliorare la qualità del materiale riciclato, a ridurre i costi di smaltimento e a generare benefici concreti per tutti.
Il progetto, realizzato grazie ai finanziamenti del bando Anci-CoReVe, conferma i vantaggi ambientali ed economici della separazione del vetro per colore: maggiore efficienza nel riciclo, migliore qualità del materiale recuperato, riduzione dei costi di smaltimento, anche in relazione al rispetto dei parametri regionali e alla diminuzione delle sanzioni.
Per ulteriori informazioni sul servizio di raccolta del vetro chiaro e scuro e sulle modalità di ritiro dei mastelli, è possibile consultare il sito ufficiale www.multiservizispa.com e i canali social di Multiservizi SpA.
