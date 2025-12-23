Natale a Bari: forte pressione sui parcheggi del centro, il Polipark resta la soluzione più comoda

BARI - Nel pieno delle giornate natalizie, il monitoraggio sulla mobilità a Bari conferma un forte sovraccarico dei parcheggi più prossimi al centro cittadino. L’area di sosta nella ex Rossani è risultata completamente occupata nelle diverse rilevazioni della giornata. Di fronte a questa pressione crescente, l’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a utilizzare il, che continua a garantire ampia disponibilità di posti e un collegamento agevole verso le principali aree di destinazione.

Secondo i dati Amtab della giornata di domenica 21 dicembre, alle ore 12.00 risultavano completi i 350 stalli del parcheggio Rossani. Contestualmente, nel Polipark erano presenti 56 auto (su 1.470 posti disponibili), 255 auto nel Park&Ride Pane e Pomodoro (750 posti) e 301 auto nell’area Vittorio Veneto / lato terra (470 posti). Numeri più contenuti si registravano in Vittorio Veneto / lato mare (34 auto su 305 posti), mentre Largo 2 Giugno risultava quasi pieno con 250 auto su 280 stalli.

Alle ore 17.00, Rossani restava al completo, mentre aumentava l’utilizzo del Park&Ride Pane e Pomodoro (388 auto) e dell’area Vittorio Veneto / lato terra (400 auto). Crescevano anche le auto in sosta su Vittorio Veneto / lato mare (61) e Polipark (69), mentre Largo 2 Giugno risultava interamente occupato (280 auto).

Il rilevamento delle ore 20.00 conferma l’afflusso massimo della giornata: Rossani ancora completo, 444 auto nel Park&Ride Pane e Pomodoro, 450 auto su Vittorio Veneto / lato terra, mentre Polipark registra 61 auto, Vittorio Veneto / lato mare 121 e Largo 2 Giugno 250 auto.

In questo contesto, il Polipark, con 1.470 posti, continua a mostrare ampia disponibilità rispetto alla forte domanda di sosta nelle zone centrali. Il numero di auto in sosta nel corso della giornata rimaneva tra 56 e 69, confermando la possibilità di trovare facilmente un posto.

«In queste giornate di grande afflusso verso il centro città è importante fare scelte che rendano la mobilità più semplice per tutti», sottolinea il sindaco Vito Leccese. «Il Polipark rappresenta una soluzione comoda, capiente e facilmente accessibile, ideale per chi arriva da fuori città o preferisce lasciare l’auto e muoversi a piedi o con i mezzi pubblici. Invito cittadini e visitatori a utilizzarlo con maggiore continuità, così da agevolare la circolazione e ridurre la pressione sulle aree di sosta centrali».

Il Polipark si trova in via Giuseppe Solarino 5, adiacente al Policlinico, ed è collegato al centro cittadino tramite la navetta E, che effettua fermata in via Giulio Petroni, presso il capolinea della linea D. Le tariffe di sosta sono: € 1,00 entro la prima ora, € 2,00 entro la seconda ora, € 2,50 dalla terza ora (tariffa massima giornaliera) e € 0,30 per ogni passeggero trasportato del veicolo in sosta, diverso dal conducente.