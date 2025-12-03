Passaggio di 'bacchetta' per l'orchestra salentina Sistema Musica Arnesano



Dal M° Antonio Martino al M° Alfonso Girardo.





Passaggio di "bacchetta" per Sistema Musica Arnesano, l’orchestra giovanile salentina, nata grazie al progetto sociale di educazione musicale a cura dell’associazione Opera Prima di Arnesano che dal 2017 ha portato lo studio di strumenti ad arco (violino e violoncello) nelle scuole del piccolo comune salentino di appena 4000 abitanti alla periferia di Lecce, coinvolgendo in otto anni quasi 400 bambini.





Il M° Antonio Martino, dopo quattro anni di incessante e appassionato lavoro alla guida di SMA, consegna la bacchetta al M° Alfonso Girardo, violinista, direttore d’orchestra, orchestratore e docente di Composizione Jazz al Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli. Costantemente impegnato in produzioni con orchestre sinfoniche italiane e internazionali, ha accolto l’invito a seguire, seppur in modo saltuario e compatibilmente con i suoi numerosi impegni, il percorso formativo dei giovanissimi musicisti.





"Sicuramente non potrò essere presente con la regolarità che un’orchestra giovanile richiede, ma per quello che la mia attività potrà permettermi, ho piacere a seguire un progetto orchestrale così visionario" dice Girardo "Mettere a loro disposizione l’esperienza maturata in una vita di attività, è un momento etico molto importante perché significa consegnare loro non solo la tecnica per stare in orchestra, ma un modo di ‘stare nella musica’, fondato sull’ascolto reciproco e sulla ricerca del senso della musica".





"Con i piccoli musicisti di SMA, il M° Martino ha portato avanti uno straordinario percorso di condivisione, di sogni e di visioni, di incoraggiamenti e ripensamenti, di prove pazienti e di risate improvvise, di piccoli imprevisti trasformati in gioiose soluzioni" dichiara Maria Giuseppina Solazzo, ideatrice, insieme al marito Vincenzo Rana, e direttrice didattica del progetto Sistema Musica Arnesano.





"Siamo partiti nell’ottobre del 2021 con il M° Antonio Martino dall’inizio, dalle ‘corde vuote’, senza un solco storico in cui inserirci; dopo quattro anni abbiamo debuttato, qualche settimana fa, a Roma con i Pueri Cantores della Cappella Sistina in un concerto che resterà indelebile nel cuore di tutti, attraversando vittorie in concorsi musicali e concerti in teatri importanti con pubblici d’eccezione" continua Solazzo "In quattro anni il M° Martino non ha mai smesso di credere in loro: li ha guidati uno a uno, ascoltati, aspettati, fino a trasformare ogni loro timidezza in musica e ogni sguardo in un gesto di coraggio. Nella vita di un’orchestra giovanile il cambio del direttore è un passaggio naturale, fa parte del progetto; il M° Girardo prenderà in consegna un’eredità fatta di suoni, di disciplina, di desiderio di fare musica insieme che il M° Martino ha costruito in questi anni e la arricchirà con il suo percorso personale, le sue competenze e la sua sensibilità artistica" conclude Solazzo.





L’Orchestra si esibirà, prossimamente, a Lecce il 5 dicembre per le manifestazioni del CSV nella Sala "Teatrino" del Convitto Palmieri, ad Arnesano il 13 e il 14 Dicembre per l’avvio delle festività natalizie, il 19 dicembre a Lecce, nella Sala Mosaico della Comunità Emmanuel per la conclusione del Convegno EdiAli e il 6 Gennaio nella Chiesa Nova a Lecce per la programmazione natalizia dell’Amministrazione Comunale di Lecce. Per tutti i concerti l’ingresso è libero.