PINQUA San Pio, il sindaco Leccese: “Opera in stato avanzato, apprezziamo l’attenzione del Ministro”

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese, è intervenuto in merito alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui il ministro Matteo Salvini ha confermato la disponibilità a salvaguardare le risorse destinate al progetto PINQUA del quartiere San Pio.

«Apprendiamo dalla stampa della volontà del Ministro Matteo Salvini di assicurare la massima disponibilità per salvaguardare il finanziamento per il PINQUA di San Pio – ha dichiarato Leccese –. Ci preme sottolineare che la realizzazione dell’opera è già in stato avanzato, come testimoniato dagli aggiornamenti e dalle immagini pubblicate nelle settimane scorse».

Il sindaco ha inoltre ricordato l’alto valore sociale dell’intervento: «In un contesto segnato da grave disagio abitativo, la nostra amministrazione ha sempre rappresentato agli uffici ministeriali l’importanza strategica del progetto. La nostra interlocuzione con il Ministero è stata costante e trasparente, anche nell’incontro del 20 novembre scorso a Roma».

Leccese ha sottolineato come altri progetti PINQUA in Italia stiano incontrando difficoltà per la complessità degli interventi, ma ha ribadito l’impegno del Comune di Bari: «L’opera resta tra le priorità strategiche e faremo ogni sforzo per garantirne la realizzazione. Confidiamo che l’interessamento del ministro Salvini permetta di dare continuità al cantiere dal punto di vista amministrativo».