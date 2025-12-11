Terza giornata a Calimera per 'La lettura ti fa grande'



Il programma di venerdì 12 del Festival dei piccoli lettori





CALIMERA (LE) - Il Festival dei piccoli lettori a Calimera continua con la terza giornata, venerdì 12. Ad aprire è Manlio Castagna, tra gli ospiti attesi di questa 24esima edizione, alle 9.30 in piazza del Sole per la presentazione del suo nuovo libro “160 film e serie Tv da vedere prima dei 16 anni” (Mondadori), una guida per giovani lettori e piccoli cinefili. Intanto, al Nuovo cinema Elio e alla Saletta Aldo Moro, Daniele Nicastro e Lucia Perrucci presentano agli studenti i loro libri, “Sono troppo io” (Lapis) e “Nella casa dei morti non ci sono solo scale” (Mondadori ragazzi). Sempre allo stesso orario, negli spazi della scuola dell’infanzia si tiene il laboratorio di illustrazione sul tema “La forza dei bambini” con Sophie Fatus, pittrice, scultrice e grafica.





Dalle 10.30 al Nuovo cinema Elio c’è il tradizionale format del festival “A colpi di libro”, con la presentazione dei libri in concorso, durante il quale i ragazzi delle scuole potranno ascoltare e fare domande a Fulvia Degl'Innocenti con il libro “Assediata”, Daniele Nicastro con “Fino all'ultima challenge”, Lucia Perrucci con “Nelle case dei morti non ci sono scale” e Alessandro Q. Ferrari con “Quando raggiungeremo i l sole”.





Proseguono per tutta la mattinata i laboratori tematici su Pippi Calzelunghe, a cura della cooperativa sociale “il Dado gira”.





Si chiude la giornata, alle 19, al Nuovo cinema Elio con Salvatore Tommasi che presenta il libro a sua cura “Puglia in Fabula, fiabe e racconti di Calimera da una raccolta di Vito Domenico Palumbo” (Edizioni di pagina). Si tratta di una silloge ricavata dal ricco repertorio narrativo contenuto nei “quaderni” di Vito Domenico Palumbo, salvaguardati qualche decennio fa dalla dispersione grazie al noto glottologo Oronzo Parlangèli, prima, e dal Circolo culturale Ghetonìa (Calimera), dopo. I testi originali sono stati rivisti dal curatore che ha provveduto a riportare, dai “quaderni”, le annotazioni extra-narrative e contestualizzanti del raccoglitore.





Il Festival dei Piccoli Lettori - La lettura ti fa grande”, la rassegna dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi si svolge a Calimera fino a domenica 14, con un programma che come sempre coinvolge piccoli, famiglie e scuole.





L’edizione celebra l’80esimo anniversario della pubblicazione di Pippi Calzelunghe, romanzo del 1945 della scrittrice svedese Astrid Lindgren, divenuto anche una celebre serie televisiva nel 1969. All’amatissima protagonista sono dedicate molte iniziative, laboratori tematici e allestimenti dedicati.





Il festival è organizzato dall’amministrazione comunale di Calimera, si svolge con la partnership dei Presìdi del Libro, l’Istituto comprensivo Calimera Caprarica Martignano, l’IISS “Trinchese” di Martano, Il Dado gira cooperativa sociale, la libreria “Il giardino delle nuvole” che coinvolge luoghi di cultura del paese con appuntamenti legati ai libri e alla lettura per l’infanzia e l’adolescenza. Si conferma anche per questa edizione la consulenza scientifica di Paola Zannoner, scrittrice, critica letteraria e blogger, una delle penne più amate nella letteratura per ragazzi.





Tante le iniziative in programma, dalle premiazioni alle presentazioni, spettacoli, laboratori, proiezioni, iniziative di valorizzazione della lingua grica e incontri secondo i format tradizionali della rassegna. Piazza del Sole ospita tutti i giorni la mostra mercato a cura della libreria Il Giardino delle Nuvole.





































Info e prenotazioni: 327/7111245.