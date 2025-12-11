George Michael, arriva la riedizione del leggendario album ''Faith''

La riedizione include anche un picture disc in esclusiva nello store ufficiale e il vinile Red & Black Marble Limited Edition

Il 20 febbraio 2026 esce in vinile “Faith” (Sony Music), l’album che nel 1987 ha segnato l’esordio da solista di George Michael, a più di dieci anni dall’ultima ristampa in qualsiasi parte del mondo. Da oggi, giovedì 11 dicembre, è attivo il pre-order (https://georgemichael.lnk.to/faithreissue).

Per celebrare l’influenza che questo album continua ad esercitare nella musica, nella moda e nella cultura, costituendo così una testimonianza duratura dell’arte, del coraggio e della visione creativa di uno dei performer più amati e di maggior successo al mondo, a quasi 40 anni dalla pubblicazione originale, escono per la prima volta diverse edizioni limitate in vinile di “FAITH”. L’album sarà infatti disponibile in vinile Red & Black Marble Limited Edition, Picture Disc, nelle versioni vinile e doppio vinile black con Blu-Ray. Sarà disponibile anche in versione CD.

Scritto, arrangiato, prodotto ed eseguito quasi interamente da George Michael, “FAITH” segnò l’emergere di un nuovo tipo di icona pop: un artista capace di fondere soul, R&B e rock in un suono elegante, emotivamente intenso e profondamente personale. L’album portò l’artista ventiquattrenne a essere riconosciuto una superstar globale, contando più dischi venduti di Michael Jackson, Madonna e Prince e facendogli guadagnare un GRAMMY® Award per l’Album dell’Anno e 3 American Music Awards. Con quattro singoli consecutivi (“Faith”, “Father Figure”, “One More Try” e “Monkey”) Michael ha raggiunto il 1° posto della classifica statunitense e nella Billboard Hot 100, rendendolo l’unico artista solista maschile britannico a raggiungere tale risultato, un record tuttora imbattuto.

“FAITH” ha venduto più di 25 milioni di copie nel mondo, ha raggiunto il 1° posto in oltre 10 Paesi e ha consacrato George Michael come uno degli artisti solisti britannici più venduti di sempre. Con il suo riff di chitarra immediatamente riconoscibile e l’iconico videoclip con il giubbotto di pelle, la title track è diventata un simbolo culturale della fine degli anni ’80, ispirando innumerevoli artisti e definendo l’era MTV.

Oltre ai suoi trionfi commerciali, “FAITH” fu una coraggiosa dichiarazione artistica che metteva in luce l’eccezionale talento di George Michael come autore, la sua potenza vocale e la cura maniacale nella produzione: una forza creativa che sfidava i confini dei generi e ridefiniva ciò che un album pop poteva essere. Dall’introspezione sensuale di “Father Figure” alla potenza dal sapore gospel di “One More Try”, ogni brano resta una lezione magistrale di emozione e artigianalità musicale.

Mentre il mondo continua a riscoprire il genio di George Michael, “FAITH” rimane un monumento al suo essere brillante, oltre che un monito del fatto che la vera arte trascende i decenni. Il suo spirito oggi rivive nelle voci degli artisti che sono stati ispirati dalla sua sincerità, dal suo stile e dalla sua incrollabile individualità.

Il progetto è realizzato nel rispetto del pianeta. In ogni fase del processo, si è puntato a ridurre al minimo l’impatto ambientale, scegliendo materiali sostenibili e metodi di produzione responsabili. Il vinile è stato pressato in Biovinyl, un PVC derivato da fonti rinnovabili, invece dei materiali tradizionalmente a base di petrolio. Il packaging è realizzato con carta e cartone certificati FSC provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, la grafica è stampata con inchiostri a base vegetale. Il contenitore esterno è progettato per restare con l’album e proteggerlo sempre, invece di essere gettato dopo la prima apertura.

L’album è stato prodotto presso Optimal Media in Germania. Per ogni copia pressata, viene effettuata una donazione al progetto regionale di conservazione della natura del Parco Naturale Nossentiner/Schwinzer Heide a supporto della riforestazione, della manutenzione e della gestione forestale. Optimal si impegna nella conservazione delle risorse lungo l’intero processo produttivo, minimizza i rifiuti per raggiungere il 100% di riciclo interno e utilizza il 65% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Il CD è realizzato con policarbonato riciclato al 90% e confezionato con materiali certificati FSC provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. La grafica è stampata con inchiostri a base vegetale. Prodotto presso Sonopress, che si impegna a garantire processi produttivi ecologici e a ridurre al minimo il consumo di energia grazie all’uso combinato di calore ed energia, emettendo il 52% in meno di CO₂ rispetto al consumo energetico tradizionale in Germania.