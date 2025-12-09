Polignano, il Teatro Vignola apre alla città: presentazione della nuova stagione e delle Feste di quartiere

POLIGNANO – Una stagione teatrale che punta a trasformare ilin un vero e proprio luogo di comunità, andando oltre il tradizionale concetto di spettacolo per il pubblico e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini. È questo l’obiettivo della nuova, che dialoga con le, portando il teatro fuori dagli spazi consueti e dentro la città.

La presentazione del progetto si terrà giovedì 11 dicembre alle 17.30 presso il Teatro Vignola. All’incontro saranno presenti il sindaco di Polignano, Vito Carrieri, l’assessora alla Cultura, Bianca Bronzino, il presidente Paolo Ponzio e il direttore Sante Levante di Puglia Culture.

L’iniziativa punta a creare un percorso culturale integrato che unisce arte, comunità e città, rendendo il teatro un luogo di incontro, partecipazione e condivisione, in linea con le più moderne pratiche di teatro sociale e partecipativo.