Polis Avvocati, auguri e solidarietà per Refugees Welcome Bari



Tutti si sono trovati nelle parole della giovane Rababa: «Oggi spero di poter trovare un lavoro adeguato ai miei studi, per essere indipendente e contribuire alla società che mi ha accolta. Grazie per avermi ascoltata».



Toccante è stata la testimonianza della trentenne afghana Rababa Arefi, scappata ai Talebani e a un futuro di incertezza, che con molte peripezie è giunta in Italia. A introdurre le parole toccanti della giovane donna afghana l’avvocato Michele Laforgia, in compagnia di Enza Palmiotto, Andrea Di Comite e Domenica Lenato. Insieme a loro un parterre di tutto rispetto: dalla vice sindaco di Bari, Giovanna Iacovone, all’ex presidente della Regione, Michele Emiliano, da Pinuccio Fazio (fondatore dell’associazione antimafia Michele Fazio) a Salvatore D’Aluiso (presidente dell’ordine degli avvocati), da Floriana Gallucci (segretario generale della Provincia BAT) a Vincenzo Rizzi (critico enogastronomico) e Anna Dello Russo (influencer e giornalista di moda), per arrivare al presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia, al consigliere regionale Paolicelli, all’ex presidente di Confindustria Puglia Domenico De Bartolomeo e al rettore dell’università di Bari, Roberto Bellotti. Con loro anche altri professionisti di Polis Avvocati come Fabio, Nicola e Giovanni Di Cagno, Gaja Martinelli, Mauro Petrarulo, Federico Straziota e Tommaso Barile.