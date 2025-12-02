Proshop Day 2025: a Bari la grande festa per i 50 anni del Gruppo

BARI – Villa Romanazzi Carducci ha ospitato il Proshop Day, l’evento con cui il Gruppo Proshop ha celebrato i suoi 50 anni di storia. Responsabili dei oltre 300 punti vendita distribuiti in tutta Italia, affiliati, partner e management si sono ritrovati per un momento di festa, confronto e condivisione all’insegna dello slogan

Fondata nel 1975 a Cerignola, in Puglia, da un piccolo magazzino di articoli per la casa, Proshop ha saputo trasformarsi in un marchio nazionale grazie a impegno, passione e fiducia. Michele Grieco, fondatore del gruppo, ha aperto l’incontro insieme ad Antonio e Nicola Grieco, rispettivamente amministratore unico e direttore commerciale, sottolineando l’importanza del contributo di collaboratori e clienti nel percorso di crescita dell’azienda.

Nel corso della giornata, gli ospiti hanno ascoltato interventi istituzionali e testimonianze dal territorio, approfondimenti sui progetti di sviluppo e momenti di networking. Particolare attenzione è stata riservata ai partner strategici come Henkel, rappresentata da Sara Re Dionigi, che ha illustrato le novità di prodotto per il 2026 e i programmi di formazione rivolti agli operatori.

Spazio anche agli stimoli motivazionali: Fabrizio Valente, CEO di KikiLab, ha parlato dell’importanza di trattare i clienti come ospiti, presentando videopillole in cartoni animati come strumento innovativo per la formazione del personale. Nel pomeriggio Andrea Zavaglia, mental coach, ha coinvolto i partecipanti in attività volte a rafforzare lo spirito di squadra e la collaborazione all’interno del Gruppo.

“Celebrare 50 anni significa guardare con orgoglio al passato ma soprattutto con determinazione al futuro – ha dichiarato Michele Grieco –. Il Proshop Day rappresenta l’occasione per rafforzare il legame con la nostra community di affiliati e partner e per confermare l’impegno a supportare ogni punto vendita nel percorso di crescita e innovazione”.

Con questa ricorrenza, Proshop ribadisce il suo ruolo di punto di riferimento per gli operatori del settore e per le famiglie italiane, confermando che mezzo secolo di storia è solo l’inizio di una nuova avventura imprenditoriale.