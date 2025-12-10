Putignano, al via il processo partecipativo per lo sviluppo della città

Al via a Putignano il processo partecipativo che parte dal basso per scrivere insieme una proposta condivisa finalizzata a favorire lo sviluppo della città. Perché «ogni voce fa la differenza», come recita lo slogan che accompagna il primo appuntamento del progetto “Co-Crea Putignano”, in programma giovedì 11 dicembre 2025, a partire dalle ore 16.30, nella Sala Consiliare in via Roma 8. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Kaleidos – aderente al consorzio Oltre la rete di imprese - insieme al Comune di Putignano ed è rivolta a cittadini, imprese, giovani, istituzioni, associazione, Terzo settore chiamati a partecipare al percorso di partecipazione. Un’occasione, quindi, per condividere idee e proposte per lo sviluppo della comunità attraverso la costituzione di quattro tavoli tematici: Welfare generativo, Innovazione tecnologica e impresa, Welfare abitativo, Protagonismo giovanile.L’obiettivo è quello di ascoltare esigenze, bisogni, proposte, anche con il supporto di esperti che daranno vita a spazi di confronto costante che favoriscano il dialogo tra i partecipanti, assicurando che il percorso delle istanze del territorio. Alla presentazione del progetto parteciperanno: Michele Vinella, sindaco di Putignano, e Gianluca Miano, assessore comunale per la coesione e inclusione sociale, politiche del lavoro e giovanili. Nel corso del pomeriggio, quindi, saranno aperti i tavoli di confronto ai quali chiunque potrà partecipare indicando il settore di intervento in cui desidera concentrare meglio il proprio bagaglio di conoscenze. «Si tratta di un processo partecipativo che parte dal basso e che prevede il coinvolgimento dei cittadini, del Terzo settore, del territorio per creare quattro piani strategici a noi necessari per avere delle linee guida sui cui poter co-programmare azioni ed interventi da attivare a beneficio di tutta la comunità» spiega l’assessore Miano, che ha fortemente sostenuto questo programma.Il percorso partecipato di “Co-Crea Putignano” è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, che invita i cittadini ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche. Durante lo svolgimento dell’incontro è previsto un buffet con degustazione di prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie.