Putignano avvia il piano del turismo “gentile”: primo appuntamento martedì 16 dicembre

PUTIGNANO – Parte il percorso per la definizione del, con l’evento, in programma martedì 16 dicembre alle ore 17:30 presso il

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, ha l’obiettivo di immaginare insieme alla comunità cittadina, alle forze locali e a esperti del settore il futuro turistico, creativo e culturale di Putignano. La strategia punta a un turismo “gentile”, capace di valorizzare il centro storico e il cerchio urbano senza generare overtourism o disneyficazione.

All’incontro parteciperanno il Sindaco Michele Vinella e l’Assessore all’innovazione culturale e al turismo Mariano Intini, seguiti dagli interventi di esperti di rilievo nazionale. Emma Taveri, amministratore delegato di Destination Makers, parlerà di “Creatività come nuovo modo di pensare e di viaggiare”, evidenziando il ruolo della creatività nello sviluppo turistico. Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione, presenterà “Cross Tuscany: Toscana tra turismo, creatività e innovazione sociale”, offrendo spunti sulle nuove frontiere del turismo sostenibile e innovativo. Fabio Viola, videogame designer e co-founder di Lucca Comics, approfondirà il tema “Dal Lucca Comics al gaming, nuovi linguaggi per destinazioni immersive”, esplorando strumenti digitali e narrazioni immersive per la valorizzazione dei territori.

“Vogliamo tracciare un percorso turistico e culturale che valorizzi non solo la tradizione carnascialesca, ma anche la capacità imprenditoriale e creativa della città, creando una proposta ‘gentile’, trasversale e sostenibile”, dichiara il Sindaco Michele Vinella. L’Assessore Mariano Intini aggiunge: “Questo primo appuntamento definisce la linea: Putignano intende sviluppare un modello turistico sostenibile, innovativo e unico. Nei prossimi mesi dialogheremo con le forze della città per definire gli elementi imprescindibili affinché Putignano venga riconosciuta per la sua identità autentica”.

Tre interventi ispirazionali apriranno la strada alla creazione del Piano Strategico per il Turismo, il documento che per la prima volta definirà la visione e il percorso turistico della città. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.