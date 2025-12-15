Le nuove tendenze del turismo e le prospettive della provincia di Foggia













FOGGIA - “Futurismo”, il nuovo progetto di Only Food per scoprire le tendenze future del turismo e le strategie da elaborare per la costruzione delle destinazioni.

Sarà presentato mercoledì 17 dicembre, alle ore 11, nella biblioteca di area economica dell’Università di Foggia, il progetto “Futurismo” strumenti innovativi per le destinazioni. Un processo partecipativo, sostenuto da Puglia Partecipa che si avvale del partenariato del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia e degli Istituti Blaise Pascal e Notarangelo-Rosati Giannone-Masi.

L’obiettivo del progetto è di dar vita, con il supporto degli stakeholders e partendo da un’analisi reale e veritiera degli indicatori dell’offerta turistica, ad uno strumento che possa anticipare i trend del mercato turistico locale.

Il processo partecipativo si svilupperà su quattro tavoli che fanno riferimento alle macroaree “risorse”, “servizi”, “marketing” e “digitale”.

Il settore travel & hospitality sta vivendo una fase di riposizionamento strategico dovuta anche alla transizione economica, sociale e tecnologica oltre che al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori.

Il turismo del futuro è già qui, la sua evoluzione è stata spinta soprattutto dall’innovazione tecnologica, i viaggiatori cercano sempre più esperienze su misura ed attente all’ambiente, al benessere, alla cultura, alla lentezza rispetto ai rumori dei soliti circuiti ma il nostro territorio è pronto ad accogliere e far proprie le nuove tendenze del settore turistico?

Il processo partecipativo punterà proprio ad individuare le nuove traiettorie da seguire per intercettare un viaggiatore ormai sempre più consapevole e che vuole dare forma ad un nuovo modo di viaggiare.

Ai tavoli sono invitati i rappresentanti dei Comuni, delle associazioni di categoria, degli enti di formazione turistica, le associazioni di promozione turistica, gli esperti del settore.

Le attività progettuali si concluderanno ad aprile 2026 con la pubblicazione dei risultati.



