Putignano: doppio concerto all’Ex Macello con Red Red Flamingo e Liorsi
|ph_Francesca Napolitano
PUTIGNANO – Prosegue lunedì 29 dicembre la rassegna musicale Il Mangianastri all’Ex Macello di Putignano, con un doppio concerto che promette di attraversare psichedelia, pop d’autore e britpop contemporaneo.
Sul palco si esibiranno Red Red Flamingo, progetto nato nel 2024 da Daniele Pertosa che mescola suggestioni anni ’60, britpop e sonorità psichedeliche, e Liorsi, band pugliese che fonde l’energia del britpop anni ’90 con una scrittura cantautorale contemporanea. A causa di imprevisti organizzativi, non potrà partecipare la band Daffon, inizialmente prevista in cartellone.
L’appuntamento è alle 21:00 nella Sala Mediterraneo dell’Ex Macello (Via S. Caterina da Siena). L’ingresso è libero con offerta libera.
Red Red Flamingo: Daniele Pertosa (chitarra e voce), Simona Valenzano (basso), Claudio Pulito (batteria). Il progetto ha già pubblicato l’EP Sugarland con Ciqala Records.
Liorsi: Phil (voce), Vitolorso (batteria), Pierfrancesco Trisolini (chitarra), Michele Pinto (chitarra), Nick Liuzzi (basso). Hanno condiviso il palco con artisti come Ermal Meta e pubblicato album come Magic Play.
L’evento rientra nella programmazione autunnale-invernale de Il Mangianastri, noto per portare a Putignano artisti nazionali e internazionali in serate dal vivo memorabili.