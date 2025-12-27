Serie B, Bari-Avellino 1-1: equilibrio al San Nicola
FRANCESCO LOIACONO - Finisce in parità la sfida tra Bari e Avellino valida per la diciottesima giornata del girone di andata di Serie B. Al San Nicola le due squadre si dividono la posta con un 1-1 maturato al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni.
Nel primo tempo il Bari parte con buona intensità. Al 6’ Braunöder prova a colpire di testa ma non riesce a dare forza e precisione alla conclusione. La risposta dell’Avellino arriva al 10’, quando Palmiero calcia di destro senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 17’ è Castrovilli ad andare vicino al gol per i biancorossi, mentre al 25’ Biasci sfiora il vantaggio per gli irpini con un’azione pericolosa che non si concretizza.
Nella ripresa il Bari sblocca il risultato. Al 7’ Dickmann trova il gol dell’1-0 con una conclusione di destro da fuori area, finalizzando al meglio un assist di Maggiore. I pugliesi sembrano poter gestire il vantaggio, ma al 23’ l’Avellino trova il pareggio: Biasci, già tra i più attivi, firma l’1-1 con un tocco di sinistro.
La gara resta aperta fino al termine. Al 33’ è ancora Biasci a sfiorare la doppietta, mentre nei minuti di recupero, al 93’, Bellomo ha l’occasione per regalare la vittoria al Bari, ma non riesce a concretizzare.
Con questo pareggio il Bari chiude il 2025 senza bottino pieno. Dopo la sosta di fine anno, i biancorossi torneranno in campo nella diciannovesima giornata di andata: appuntamento fissato per sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15, quando affronteranno la Carrarese allo Stadio dei Marmi.