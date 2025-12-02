Rinnovati i vertici della piccola industria di Confindustria Lecce: Alessandro Benisi nuovo presidente



Alessandro Benisi è il nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria Lecce.





LECCE - Si è tenuta lunedì, 1 dicembre, nel pomeriggio, l’Assemblea della Piccola Industria di Confindustria Lecce, il movimento che rappresenta e tutela le imprese di piccola e media dimensione aderenti al sistema confindustriale.





L’Assemblea ha eletto all’unanimità presidente per il prossimo quadriennio Alessandro Benisi, socio e responsabile di gestione della Paramonte Calze srl di Racale, azienda che opera nel settore della calzetteria con marchi propri ed in licenza. Ingegnere gestionale, con una consolidata esperienza nel campo della logistica, della supply chain e dell’innovazione d’impresa, Benisi ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente uscente del Comitato ed è componente del Consiglio generale di Confindustria Lecce.





Con la sua elezione, Benisi diventa anche, come previsto dallo Statuto, vicepresidente di diritto di Confindustria Lecce.





Nel suo intervento, Benisi ha ringraziato il presidente uscente, Roberto Marti, oggi presidente regionale della Piccola Industria, per il lavoro svolto, e i colleghi imprenditori per la fiducia accordata. Ha quindi delineato le priorità del nuovo mandato. "In un contesto economico complesso, segnato dai conflitti internazionali, dall’aumento dei costi energetici e dalla ‘glaciazione demografica’ - ha detto il neo presidente – il Comitato Piccola Industria intende rafforzare il proprio ruolo di supporto e stimolo per le imprese del territorio, promuovendo innovazione, sostenibilità e crescita. La competitività delle PMI passa oggi attraverso la digitalizzazione con l’intelligenza artificiale, la diffusione dei criteri ESG, la formazione del capitale umano, la diffusione della cultura d’impresa per trattenere i giovani talenti e il sostegno al passaggio generazionale nelle aziende familiari. Tra gli obiettivi del mandato figurano anche proseguimento del percorso virtuoso già avviato dal Comitato negli ultimi anni, mantenendo e rafforzando alcune iniziative che ne hanno caratterizzato l’azione, come la Business School e il PMI Day, per consolidare le competenze manageriali e la cultura d’impresa nel territorio".





"Le PMI – ha spiegato Benisi – rappresentano circa il 90% delle imprese attive e costituiscono l’ossatura del sistema produttivo salentino. Contribuiscono per oltre il 60% al valore aggiunto manifatturiero e rimangono una risorsa determinante per lo sviluppo economico locale. L’obiettivo è accompagnarle in un percorso di crescita sostenibile, rendendo la Piccola Industria un luogo di confronto e collaborazione, capace di trasformare le sfide globali in opportunità per il nostro territorio".





Il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì ha espresso parole di apprezzamento e augurio al neo eletto presidente: "Alessandro Benisi rappresenta una nuova generazione di imprenditori capaci di coniugare competenza, visione e concretezza. La sua elezione è espressione di una piena convergenza all’interno del Comitato. Sono certo che saprà guidare la Piccola Industria con equilibrio e spirito di servizio, rafforzando il dialogo con imprese, istituzioni e sistema della formazione, e contribuendo in modo qualificato alla costruzione di un percorso di sviluppo sostenibile per il nostro territorio".