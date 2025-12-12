San Pancrazio Salentino, operaio precipita mentre sistema un’insegna luminosa: muore 63enne

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Tragedia questa mattina a San Pancrazio Salentino, dove Donato Cosentino, operaio 63enne originario di Catanzaro, ha perso la vita dopo una caduta mentre stava lavorando alla sistemazione di un’insegna luminosa in un autosalone della zona.

L’uomo, dipendente di una ditta calabrese specializzata nel montaggio di pannelli pubblicitari e insegne luminose, era impegnato nell’ultimo giorno di lavoro prima di rientrare a casa. Durante l’intervento, per cause ancora da chiarire, è precipitato riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spesal. Nonostante i tentativi di soccorso, per Cosentino non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, nei giorni scorsi l’operaio aveva accusato un malessere e si era recato al pronto soccorso, dal quale era stato dimesso senza particolari indicazioni di rischio. Non si esclude che possa essere stato colto da un malore mentre era al lavoro, ipotesi che dovrà essere verificata dagli accertamenti in corso.

La magistratura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Disposta anche l’autopsia, che potrà fornire elementi utili a ricostruire con precisione le cause del decesso.