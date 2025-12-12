“Il Coraggio della Speranza”: inaugurato al Kursaal Santalucia il 17° Meeting del Volontariato. Aperto anche il Villaggio del Volontariato nello Spazio Murat

BARI - È stato inaugurato questa mattina, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, il 17° Meeting del Volontariato, la manifestazione annuale con cui il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS celebra il ruolo e l’impegno del Terzo Settore. All’apertura sono intervenuti l’assessora al Benessere Sociale del Comune di Bari, Elisabetta Vaccarella, la direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano, la presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti, la presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, e il direttore del CSV San Nicola, Alessandro Cobianchi.

Il tema scelto per questa edizione è “Il Coraggio della Speranza”.

Le dichiarazioni istituzionali

La presidente del CSV San Nicola ETS, Rosa Franco, ha sottolineato come il Meeting voglia riportare al centro il valore della speranza.

“Molto spesso – ha spiegato – si parla solo di rassegnazione e dolore, come se non ci fosse via d’uscita. Noi vogliamo ribadire che la speranza è un percorso di vita e gli enti del Terzo Settore ne sono la prova: il loro impegno nasce dalla forza d’animo e dal senso di responsabilità.”

L’assessora al Benessere Sociale, Elisabetta Vaccarella, ha ribadito la vicinanza del Comune di Bari al mondo del volontariato.

“Ringrazio il CSV per il lavoro che svolge ogni giorno. Il tema di quest’anno e i dibattiti proposti sono di grande valore sociale. Per la nostra città questo è un momento significativo.”

La direttrice del Dipartimento Welfare, Valentina Romano, ha evidenziato il ruolo delle nuove generazioni:

“È fondamentale avvicinare i ragazzi al Terzo Settore. Da oggi anche le scuole hanno un ruolo cruciale nel diffondere la cultura del volontariato. Il Terzo Settore è un motore di sviluppo e un attore fondamentale nelle politiche di welfare.”

Per la presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti, la direzione è chiara:

“Questa è la strada per costruire una comunità diversa. Siamo unite nel sostenere i temi centrali di queste giornate.”

Il Villaggio del Volontariato nello Spazio Murat

Dopo l’inaugurazione, insieme all’assessora alle Culture Paola Romano, è stato aperto il Villaggio del Volontariato nello Spazio Murat. Per tre giorni, 54 associazioni si alterneranno nelle 19 postazioni dedicate, incontrando cittadini, raccontando le proprie attività e proponendo manufatti e gadget in vista delle festività natalizie.

“Il coraggio della speranza – ha detto l’assessora Romano – è un modello di comportamento, un percorso di cura della comunità. Queste giornate ci permettono di conoscere e ringraziare chi dedica la propria vita agli altri.”

Il coinvolgimento dei giovani

Elemento centrale dell’edizione 2024 è l’attenzione verso i più giovani. Questa mattina erano presenti in sala circa 240 studenti, coinvolti negli incontri formativi. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, oltre 30 studenti stanno realizzando un reportage ufficiale dell’evento.

Prosegue anche la collaborazione con Radio Panetti, impegnata con una diretta web televisiva curata dagli studenti, un’importante esperienza formativa nel campo della comunicazione sociale.

“Parliamo di una speranza che è azione e non attesa – ha concluso il direttore Cobianchi –. Il coraggio della speranza riguarda tutti. Vedere così tanti giovani presenti ci conferma che il futuro del volontariato è già in cammino.”

Patrocini e collaborazioni

Il Meeting del Volontariato 2024 si svolge con il patrocinio di Comune di Bari, Csvnet, Forum del Terzo Settore, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Rai Puglia. Media Partner TGR.

Main sponsor: Assicurazione fpm Assimoco.

Project partner: Giraffa APS, IISS Rosa Luxemburg, Panetti-Pitagora Bari, Radio Panetti, Compagnia teatrale Il Giullare, Centro Servizi per le Famiglie Libertà.

Contributo di Bppb, Coop Alleanza 3.0 e Garante dei diritti del minore del Consiglio Regionale della Puglia.