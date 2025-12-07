San Paolo, donato un albero di Natale di 6 metri al Giardino di Santa Rita: «Un gesto di solidarietà per i bambini del quartiere»

BARI – Anche quest’anno il Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari, si veste di festa grazie alla donazione di un grande albero di Natale alto sei metri. Il simbolo delle festività è stato regalato dall’impresa edile residenziale dei fratelli, da tempo vicina alle iniziative del territorio.

«Un grande gesto di solidarietà verso tutti i bambini», commenta il Comitato Santa Rita, che ha espresso gratitudine per un dono capace di rendere più accogliente e luminoso uno dei punti di riferimento del quartiere. «Ringraziamo di cuore l’impresa dei fratelli Caccavale: un regalo che darà gioia a residenti e famiglie».

Gli eventi di Natale e del nuovo anno

Il Comitato Santa Rita ha annunciato anche un ricco calendario di appuntamenti di beneficenza, realizzati grazie al ricavato volontario della vendita dei calendari Santa Rita 2026.

📅 Mercoledì 19 dicembre 2025 – ore 18

Babbo Natale al Giardino di Santa Rita (San Paolo – Bari)

Babbo Natale arriverà calandosi con le corde dal palazzo su cui campeggia il celebre murales di Santa Rita, molto amato nel quartiere.

📅 Lunedì 29 dicembre 2025 – ore 12

Festa del Santo Natale al Villaggio Berukhà (Bari)

Babbo Natale incontrerà i “Ragazzi Speciali” del centro, consegnando numerosi doni.

📅 Mercoledì 7 gennaio 2026 – ore 19

Festa dell’Epifania – Giardino di Santa Rita (Via Candura ang. Pacifico Mazzoni)

Ad attendere i bambini ci sarà la Befana con tanti dolci. Presenti anche Babbo Natale e numerose sorprese.

📅 Lunedì 2 febbraio 2026 – ore 19

Festa della Candelora – Giardino di Santa Rita

Celebrata a 40 giorni dalla nascita di Gesù, la ricorrenza sarà accompagnata da doni sotto l’albero per grandi e piccoli e da una tradizionale tombolata.