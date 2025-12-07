Salento Jazz, dal 19 al 30 dicembre torna la rassegna: tra gli ospiti Gualazzi, Avion Travel, Nesrine e Simona Molinari

ph_Giorgio Leone

LECCE - Il grande jazz torna protagonista nel Salento. Dal 19 al 30 dicembre Maglie, Corigliano d’Otranto e Lecce ospiteranno la nuova edizione di, storica rassegna dedicata al jazz contemporaneo e ai suoi protagonisti. Un calendario ricco, trasversale e di respiro internazionale, che quest’anno vede tra gli ospiti. I biglietti saranno presto disponibili su TicketOne e Ticketmaster.

Attiva da quasi quarant’anni, la manifestazione si rinnova affidando l’organizzazione e la produzione a Ponderosa Music & Art, in collaborazione con l’associazione Salento Jazz, la Regione Puglia e con il supporto dei Caroli Hotels. L’obiettivo resta immutato: offrire al pubblico un’esperienza culturale che unisca musica, formazione e incontri, consolidando il ruolo del territorio salentino come crocevia di creatività, ricerca e nuove visioni musicali.

Il programma

19 dicembre – Maglie

La rassegna si apre al Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” con il workshop “Improvvisare il jazz: corpo, ascolto, procedure”, rivolto a musicisti, studenti e appassionati interessati ad approfondire le tecniche dell’improvvisazione.

21 dicembre – Corigliano d’Otranto

Alle 21, al Castello Volante, concerto inaugurale affidato a Simona Molinari, artista dalla voce elegante e dallo stile swing che vanta collaborazioni con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli e molti altri.

22 dicembre – Lecce

Alle 21, sul palco del Teatro Paisiello, Raphael Gualazzi propone un live piano e voce che riporta le sue composizioni alla dimensione più intima ed essenziale.

A precedere il concerto, alle 18 (ingresso gratuito), il solo del giovane pianista e compositore Thomas Umbaca, che intreccia microfono, loop station e percussioni in una performance dal linguaggio personale e fortemente espressivo.

28 dicembre – Lecce

Alle 21, al Teatro Politeama Greco, arrivano gli Avion Travel, affiancati per l’occasione dalla cantante e violoncellista franco-algerina Nesrine. Un incontro che darà vita a un dialogo musicale raffinato tra Mediterraneo, canzone d’autore e nuove contaminazioni.

29 dicembre – Lecce

Alle 21, alle Officine Cantelmo, spazio al progetto Bassolino + Dario Jacque, un mix di groove, sperimentazione e improvvisazione che si preannuncia tra i momenti più energici della rassegna.

30 dicembre – Maglie

Gran finale alle 19 (ingresso gratuito) nella Chiesa Matrice con The Gospel Times, ensemble fondato dalla cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, per un appuntamento dedicato alle sonorità gospel.

Una storia lunga quarant’anni

Salento Jazz si conferma un punto di riferimento culturale per la Puglia e per il panorama musicale nazionale. Nel corso dei decenni, la rassegna ha contribuito in modo decisivo alla diffusione del jazz sul territorio, trasformandolo da genere di nicchia a esperienza condivisa e intergenerazionale. Una realtà che continua a vivere grazie alla passione, alla professionalità e a un radicamento locale maturato nel tempo.

