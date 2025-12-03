San Pio: prosegue il cantiere di riqualificazione del Palazzetto dello Sport, fine lavori prevista per il 31 gennaio 2026

BARI – Si è tenuta ieri, presso l’, una riunione tecnica di aggiornamento sul cantiere di riqualificazione del. All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Cura del Territorio, la presidente del Municipio V, il consigliere comunale delegato allo Sport, il consigliere, i gestori della struttura, i tecnici comunali e i rappresentanti delle squadre di volley e basket che utilizzano l’impianto.

L’intervento, del valore complessivo di circa 1.250.000 euro, è finanziato con 950.000 euro di fondi PNRR e circa 300.000 euro dal bilancio comunale. I lavori procedono secondo il cronoprogramma aggiornato a settembre: la nuova copertura dell’edificio è stata completata a fine novembre, mentre gli impianti idrico, termico, elettrico e di climatizzazione saranno ultimati entro dicembre. La posa del parquet è prevista per metà gennaio.

Tra le lavorazioni già concluse figurano la posa dei nuovi montanti elettrici, lo smontaggio degli impianti termoventilanti e della vecchia copertura, la coibentazione, la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti di climatizzazione e fotovoltaici e il posizionamento di nuovi macchinari di condizionamento.

Entro il 31 gennaio 2026, saranno completati la climatizzazione della palestra, l’installazione dei nuovi canestri, il nuovo impianto di produzione di acqua calda, il ripristino del fascione perimetrale, il gruppo di continuità dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione delle porte interne degli spogliatoi.

«Il cantiere procede speditamente e, fino alla conclusione dei lavori, le società sportive hanno potuto continuare le attività grazie all’utilizzo di altre palestre comunali», ha commentato Scaramuzzi. «Fra qualche mese tutti i disagi saranno un ricordo e il Municipio V potrà contare su un impianto moderno e funzionale».