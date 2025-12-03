Bari: proseguono gli eventi di “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza” fino al 7 dicembre

BARI – Continuano gli appuntamenti del programma, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari per animare e valorizzare. Gli eventi, gratuiti e rivolti a cittadini di tutte le età, si svolgeranno da domani fino a domenica 7 dicembre e fanno parte di un calendario che si estenderà fino a giugno 2026, con

Giovedì 4 dicembre saranno in programma laboratori educativi per bambini dal titolo “Piccoli e diritti” e il salottino letterario “Giovedì libri”, con le presentazioni di Micaela Carbotti e Cristò. Venerdì 5 dicembre sono previsti ulteriori laboratori per le scuole e lo spettacolo “San Nicola e le sue leggende” a cura di Madimù. Sabato 6 dicembre ci saranno momenti di gioco e attività con il gruppo Scout F.S.E. Bari 1 Cassiopea e lo spettacolo per famiglie “Il fiore nuovo”. Domenica 7 dicembre è in programma la festa di sport e inclusione “Santa is black”, con giochi multisensoriali organizzati da Zerobarriere e A.S.D. UIC Bari.

Parallelamente, in piazza Umberto I prende il via il programma natalizio “Christmas around the world”, con un grande albero, la Casa di Babbo Natale e della Befana, il Giardino del Natale e un palco per spettacoli, attivo dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

“Piazza Idea” mira a contrastare degrado e marginalità sociale, promuovendo la fruizione positiva degli spazi pubblici attraverso attività educative, culturali e creative che rafforzano il senso di comunità e favoriscono l’incontro intergenerazionale”, spiegano dall’amministrazione comunale.

Per informazioni e prenotazioni sui laboratori e gli eventi: www.piazzaideabari.it.