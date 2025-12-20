Taranto, anziano rapinato in casa: arrestati tre giovani con pistola e coltello

TARANTO – Momenti di paura ieri in, dove un anziano è stato rapinato all’interno della propria abitazione sotto la minaccia di una pistola. Tre giovani tarantini, di 26, 23 e 20 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di

Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati in casa mentre l’anziano guardava la televisione, lo hanno immobilizzato e minacciato con la pistola, derubandolo di denaro e gioielli, e mettendo a soqquadro la camera da letto. Alcuni residenti hanno notato tre uomini incappucciati e vestiti di nero e hanno segnalato subito la loro presenza.

Gli agenti hanno individuato e fermato i sospetti, proseguendo poi con perquisizioni nelle abitazioni dei giovani. Nel corso della prima perquisizione, il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 6.35 con colpo in canna. I due complici avevano con sé un coltello a serramanico con lama di 22 centimetri, un cacciavite e la refurtiva appena sottratta, prontamente restituita al proprietario.

L’intervento della Polizia ha permesso di bloccare rapidamente i responsabili e restituire oggetti e denaro alla vittima, scongiurando ulteriori rischi.