Grottaglie accende il Natale con l’antica ceramica: inaugurata la Christmas Edition del Festival

ph_Michele Manisi

GROTTAGLIE – Luci, arte, musica, laboratori e solidarietà animano ilcon la, inaugurata ieri sera con il tradizionale taglio del nastro. Fino al 22 dicembre, il cuore storico della città si trasforma in un villaggio diffuso dedicato alla tradizione ceramica, alla cultura e alla convivialità.

Dopo il successo della prima edizione estiva, la manifestazione, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Nura con il patrocinio del Comune di Grottaglie e di Aeroporti di Puglia, conferma il suo ruolo di attrattore turistico e culturale, con una campagna di comunicazione che coinvolge gli scali di Bari, Brindisi e Foggia. Il video promozionale ufficiale, firmato dalla graphic designer Claudia Capriglia, posiziona l’evento come riferimento nazionale e internazionale per l’arte ceramica.

Il programma della rassegna prevede installazioni luminose, artisti di strada, trampolieri, street band, spettacoli per famiglie, elfi e Babbo Natale che animeranno vicoli e botteghe. Nel Villaggio di Babbo Natale sarà attiva la raccolta delle letterine ogni sera e nelle mattinate del 20, 21 e 22 dicembre. Il 21 dicembre torna la compagnia Duo di Due – Storie di Cantastorie, con due spettacoli di teatro-narrazione.

Ampio spazio è dedicato ai laboratori di ceramica, curati dai maestri ceramisti del quartiere, rivolti a bambini, famiglie e appassionati. I percorsi, aggiornati quotidianamente sul sito ufficiale del Festival, comprendono lavorazione dell’argilla, uso del tornio e decorazione. Il pubblico potrà anche partecipare a degustazioni di prodotti tipici e reinterpretazioni gourmet della tradizione natalizia.

ph_Michele Manisi

La rassegna conferma la sua vocazione sociale: domenica 22 dicembre, alle 19, presso la Scalinata dei Ceramisti, si terrà l’Asta di Beneficenza a favore del progetto “Le Orecchiette che Vorrei”, dedicato all’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico. Le opere all’asta sono donate dai ceramisti del quartiere.

Il Festival include anche tour guidati della Pro Loco, alla scoperta delle botteghe storiche e delle storie del quartiere, e si concluderà il 22 dicembre con una grande festa finale a Casa Vestita, tra musica dal vivo, dj set e degustazioni enogastronomiche.

“Viviamo il Natale tornando alle radici ancestrali della ceramica di Grottaglie – afferma Sandra Santoro, presidente di APS Nura – un patrimonio fatto di mani, memoria e comunità, che nel periodo più simbolico dell’anno diventa occasione di incontro, bellezza e condivisione.”

La Christmas Edition del Festival della Ceramica di Grottaglie è realizzata con il supporto di sponsor e partner locali: Rosa Creazioni, Pro Loco Grottaglie, Cooperativa Sociale San Bernardo, Hobby Color, maestri ceramisti e Tenuta Viglione.

Per informazioni e aggiornamenti: www.festivaldellaceramicadigrottaglie.it – Facebook – Instagram – TikTok.